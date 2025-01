«Se o Samuel desistir da ação de paternidade, metade da fazenda será do Talu»

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) olha atónita para Samuel a dizer que pretende desistir de lutar pela herança de Gaspar (Nuno Lopes), dizendo não estar preparado para ir para tribunal enfrentar todo o mal que vão dizer da sua mãe, preferindo ficar para sempre na dúvida de quem é o seu pai biológico. Leonor, a observá-los com Lukenia, assevera-lhe ir cumprir a sua parte do acordo de dar metade da fazenda a Talu se Samuel for afastado.