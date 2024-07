Simone aparece no velório de Justino

Em «Cacau», na sala estão os amigos mais íntimos da família. Sal (Carolina Amaral) conta a Salomão (Paulo Pires) que Cacau (Matilde Reymão) anda com teorias que ela pode estar implicada na morte de Justino (António Capelo), achando que ela agora está a revelar o seu interesse na herança do pai. Cacau desce com Regina e Susana dos quartos. Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) vão ter com Regina (Christine Fernandes) a confortá-la. Todos estacam em choque ao verem Simone entrar com ar sofrido com Majoris, vincando que ninguém a vai impedir de despedir-se do seu marido.