Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) disfarça com Regina, dizendo que soube por Júlia (Fernanda Serrrano) e Salomão (Paulo Pires) a história da obra em casa de Marco. Regina fica com ainda mais fúria de Simone (Alexandra Lencastre), achando que ela está aliada a Marco na história do rapto de Cacau. Valdemar e Regina olham horrorizados para o caixão de bebé que acabaram de receber.