Soraia morre inexplicavelmente depois de acordar do coma

Em «Morangos com Açúcar» chega um grupo novo a Vila Nova de Milfontes e Gabi (Margarida Corceiro) recebe-os. Pipa (Mafalda Perez) e Luana (Cíntia Semedo) chegam visivelmente tristes. Pipa, a chorar, abraça Gabi. Soraia (Rita Pereira) tinha morrido inexplicavelmente logo depois de acordar do coma. Nos dias seguintes, a polícia encontrou provas que a implicavam diretamente na venda de bebés e descobriu-se então que era cúmplice de Álvaro Caiado (Sérgio Praia).

A cena muda para o principal suspeito, Miguel Navarro (Vicente Gil), a ser interrogado pela polícia. Miguel admite ter falado com Soraia na noite em que foi atacada, mas afirma que não lhe tocou. O jovem confessa também que não voltou para o hotel após a discussão com Olívia (Madalena Aragão) e, quando o polícia pergunta se a discussão estava relacionada com Carolina (Ana Andrade) e o possível filho de Miguel, ele confirma