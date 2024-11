Soraia sobre Majoris: «Tem medo de ser a próxima a beber daquele venero». Saiba o motivo

Em «Cacau», Majoris somente consegue chorar com ar aliviado, deixando todos confusos. Soraia (Paula Neves) assevera a Tomané (Salvador Nery) que não se vai deixar subornar mais por Simone (Alexandra Lencastre), dizendo que só aceitou mesmo que ela a comprasse com os diamantes a pensar no futuro dos filhos que vão ter. Soraia vai buscar a lata onde guardou os diamantes para mostrá-los a Tomané.