Soraia sobre sangue encontrado na cena do crime: «Cá para mim foi a filha com a faca no quarto»

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) mostra os inspectores o sangue que encontrou no quarto de Simone (Alexandra Lencastre) na faca e no lençol. Tomané (Salvador Nery) olha irritado para Soraia e Lola (Ana Bustorff) a contarem aos polícias que Sal (Carolina Amaral) ontem discutiu com a mãe, e já tinha feito ameaças à vida dela. Inspectores concordam intrigados terem de encontrar Majoris por Soraia contar que ela fugiu logo após eles a terem levado a ela e Simone para a polícia pela suspeita da morte de Justino (António Capelo).