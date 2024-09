Surpreenda-se com as danças africanas de Aida e Josefa

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Josefa (Rita Salema) partiram para a ação e competem para ver qual delas dança melhor, cada uma tenta evidenciar-se mais do que a outra. Elisabete (Ana Marta Contente) chega a casa e fica perplexa com o que vê, mas logo se lembra que ali em casa é sempre assim e decide divertir-se com a situação. Aida e Josefa pedem-lhe para votar em qual delas dança melhor. Elisabete diz que estão empatadas e diverte-se.