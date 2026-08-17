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Terra Forte

Surpresa em «Terra Forte»: Filha secreta de Armando aparece no funeral e deixa todos em choque

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 27min
Surpresa em «Terra Forte»: Filha secreta de Armando aparece no funeral e deixa todos em choque - TVI
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Na novela «Terra Forte», Laura entra com Lu, uma menina de sei anos, a perguntar a Sónia (Mafalda Tavares) e Delfina (Elsa Galvão) se é ali que está a ser velado o corpo de Armando (Ricardo Carriço), dizendo querer que a menina se despeça do pai. Delfina (Elsa Galvão) e Sónia (Mafalda Tavares) olham-na em choque. Laura diz a Delfina (Elsa Galvão) e Sónia (Mafalda Tavares) que Lu é mesmo filha de Armando (Ricardo Carriço), tendo chegado hoje de São Paulo com ela para saber como ficam os direitos da filha com a morte dele. Delfina (Elsa Galvão) diz a Sónia (Mafalda Tavares) para ir já a casa de Vivi (Sofia Nicholson) para avisar do que se está a passar. Laura justifica-se a Delfina (Elsa Galvão) que foi ela quem não quis que a sua filha fosse criada com Armando (Ricardo Carriço) por que já tinha voltado para a sua namorada. Jennifer chega com Sónia (Mafalda Tavares), ficando desapontada por confirmar que já tinha mesmo visto Laura na casa do patrão.

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