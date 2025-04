No passado dia 6 de abril, Susana Arrais partilhou com os seus seguidores um momento muito especial que a deixou profundamente emocionada. A atriz partilhou um vídeo do filho Tomé Arrais, no qual o menino se revela um pequeno talento. No vídeo, Tomé toca Ukulele e canta uma música, e a sua voz suave e ternurenta não deixou ninguém indiferente.