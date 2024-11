Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) acaba por confirmar de sorriso malicioso a Simone (Alexandra Lencastre) que casou com Susana (Isabel Figueira) por ela um dia ir herdar uma grande fortuna dela como sua filha. Simone avisa-o que pode acabar com Susana antes dela descobrir que é sua filha. Susana, que vinha a entrar, ouve e estaca em choque com aquela revelação.