Susana fica arrasada ao descobrir quem é o verdadeiro Rui

Em «Cacau», Susana (Isabel Figueira) está em choque por Rui (Nuno Pardal) lhe ter ocultado a relação que tinha com Simone (Alexandra Lencastre), com Regina (Christine Fernandes) a acentuar que ele só se casou com Sal (Carolina Amaral) para poder estar perto dela. Susana sai disparada a chorar. Regina olha surpresa para Valdemar a dizer que foi a casa de Marco para arranjar provas de que foi ele quem raptou Cacau.