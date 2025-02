Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) despacha irritado um jornalista que queria falar com Gaspar sobre as suspeitas que têm vindo a lume sobre ele. Gaspar conta a Talu que a escritura falsa com Leonardo não chegou a ser registada, o que significa que ele foi enganado. Gaspar diz já ter tratado uma maneira de conseguir falar com Ivandro (Vitor Hugo).