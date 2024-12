Em «A Fazenda», Barroso chega com um polícia, pedindo a Talu (Evandro Gomes) que abra o porta-bagagens do seu jipe, encontrando lá a espingarda. Talu e Eva (Margarida Corceiro) ficam em choque. Talu é levado preso. Joel (João Jesus) surge a dizer a Eva saber que a espingarda estava no jipe de Talu. Este olha tenso para Eva e Joel abraçados, a pensar que eles o tramaram.