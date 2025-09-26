A Fazenda

Talu e Zuri vão de lua-de-mel: «A Eva é passado»

  • Ontem às 22:20
Talu e Zuri vão de lua-de-mel: «A Eva é passado» - TVI
Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão), com o frasco com tinta vermelha na mão, pensa tensa se segue as indicações de Lukenia (Rita Cruz) para Talu (Evandro Gomes) pensar que ela perdeu o bebé. Talu chega a dizer a Zuri querer compensá-la por não estar a ser o marido ideal, querendo levá-la em lua-de-mel, asseverando-lhe que Eva (Margarida Corceiro) já faz parte do passado. Zuri atira o frasco para o rio a desistir do plano de Lukenia.

