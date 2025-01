Teixeira vai ajudar Nelinha a tornar-se psicóloga?

Teixeira (Rui Melo) chega ao consultório e fica chateado por encontrar Manuela (Inês Herédia) a dormir no divã. Ela diz que dormiu pouco de noite porque teve uma missão, mas já está recuperada e tem saudades de dar consultas. Teixeira ri-se. Manuela acha que Teixeira está a gozar com ela, mas ele diz que não, pois percebeu que ela tem mesmo jeito para ouvir as pessoas e reconfortá-las, mas isso não chega para ser psicóloga. Manuela pede-lhe ajuda para desenvolver aquele dom e conseguir as qualificações necessárias para poder ajudar as pessoas. Teixeira promete ajudá-la e Manuela emociona-se.