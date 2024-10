«Temos 48 horas para delinearmos um plano de atuação»

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) acaba por dar razão a Vitória (Teresa Tavares) de somente fazer o que pensou quando forem encerradas as buscas pela procura de Cacau (Matilde Reymão). Sal diz a Tomané (Salvador Nery) terem quarenta e oito horas para prepararem um plano de ataque. Tomané olha-a intrigado. Vitória pergunta a Sal se está pronta para o que vão fazer, com Sal a assentir nervosa a Tomané ter gostado do texto que ele redigiu, somente tendo feito algumas alterações.