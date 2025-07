Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) desabafa com Benedita (Maria do Céu Guerra). Já tinha partilhado o seu problema com ela e sente necessidade de partilhar o que aconteceu depois. Virgílio diz que gosta muito da tal mulher, mas sentiu que uma relação séria ia prejudicá-lo profissionalmente e por isso teve de escolher. Benedita concorda que não é fácil equilibrar as duas coisas e por vezes é preciso escolher.