Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) conversa com Teresa (Sandra Faleiro) sobre o restaurante e o estado da mãe. Laura vê Clarice (Fernanda Serrano) e vai falar com ela. Clarice diz que está bem no novo emprego e soube do acidente de Mariana (Matilde Reymão). Clarice não perde a oportunidade de defender JD e diz que é um disparate ele estar preso. Teresa sabe de tudo e tenta acalmar os ânimos.