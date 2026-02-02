Terra Flor: Flor é apanhada em flagrante

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) olha aflito para António (João Catarré) e José (Paulo Calatré) a chegarem para ajudar Flor (Benedita Pereira) com a mudança e tenta impedi-los de passar para a cozinha. Flor está a passar e a dobrar roupa, Susette (Inês Faria) grava tudo discretamente, e António e José estacam ao vê-la a trabalhar vestida de empregada; Flor tenta disfarçar, dizendo que só está a ajudar, mas Susette revela que foi Maria de Fátima (Rita Pereira) que convenceu Flor a aceitar aquele serviço, levando Flor a sair disparada, tensa, e José a contar tudo a Carla (Marina Albuquerque).