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Terra Forte

Terra Forte: A ameaça, a relação com Manuel: toda a verdade sobre a mãe Maria de Fátima

  • Ontem às 23:51
Terra Forte: A ameaça, a relação com Manuel: toda a verdade sobre a mãe Maria de Fátima - TVI
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Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) conta a Laert de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter pedido a Adelaide para fingir que tinha morrido para ser adotada pelos Terra Forte, envolvendo-se com Manuel (António Capelo).  Laert pergunta-lhe por que Adelaide não denunciou a filha. Adelaide diz a Leumi que teve de fugir para conseguir escapar a Maria de Fátima, convicta que ela seria capaz de matá-la para prosseguir com o seu plano de ser adotada pelos Terra Forte, contando que ela já tinha Manuel na mão por ser amante dele. Maria de Fátima insiste com Adelaide para alinhar no seu plano de fingir que morreu, indo viver com outra identidade para outro lado, para que os Terra Forte a adotem. Adelaide recusa, ficando em choque por Maria de Fátima assumir que está a tratar de seduzir Manuel, que irá fazer tudo o que ela quer. Maria de Fátima sai a avisar ameaçadora a mãe que pode ficar em perigo se se recusar a fazer o que ela diz. Adelaide vê chocada Maria de Fátima envolvida na cama com Manuel.

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