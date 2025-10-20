Terra Forte

Terra Forte: A chegada de Flor, Maria de Fátima e da família à antiga casa de Sammy

Em «Terra Forte», Manuel (António Capelo), Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira) chegam à mansão, com as duas últimas ainda incrédulas com aquela mudança. Adelaide (Lucinda Loureiro) e Maria de Fátima (Rita Pereira) aguardam-nos e Manuel reitera a Adelaide que ela e a filha podem ficar a viver com eles. Sammy (José Fidalgo) e Duda, o seu irmão gémeo, observam-nos rancorosos. Flor e Maria de Fátima correm pela casa, felizes por irem para ali viver. Olham deslumbradas para a piscina e Flor atira-se vestida, ignorando o pedido dos pais para não fazer aquilo.

