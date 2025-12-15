Terra Forte- A conversa emocionante de Rosa Maria e Maria de Fátima: «O meu amor por ti cresceu»

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Maria de Fátima saber que ela compreende perfeitamente que Flor seja a sua filha preferida por ela ser do seu sangue, mas diz que também irá sempre gostar dela, e o seu amor por ela cresceu muito com o que ela fez de salvar Flor, indo ficar-lhe para sempre grata. Rosa Maria faz uma festinha em Maria de Fátima e sai do quarto. Maria de Fátima fica a chorar emocionada.