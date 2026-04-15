Terra Forte: «A Maria de Fátima corre o risco de perder os dois ao mesmo tempo»

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz chateado a Sammy (José Fidalgo) que a mulher com quem anda lhe disse na cara que nunca iria largar o marido. Sammy diz-lhe que ele não se devia sujeitar a isso de ser maltratado por ela, revelando que talvez esteja prestes a dar esse passo de deixar Maria de Fátima (Rita Pereira). Sammy fica atónito por descobrir que Leumi (Cassiano Carneiro) é parente de Laert, saindo disparado.