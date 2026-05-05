Terra Forte: «A Maria de Fátima manteve uma relação com o seu marido»

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) confirma constrangido a Rosa Maria (Custódia Gallego)que fez Maria de Fátima dar metade de tudo que tem a Sammy e aos filhos sob chantagem. Rosa Maria senta-se em choque enquanto ouve Álvaro a contar-lhe que Maria de Fátima foi amante de Manuel (António Capelo), ameaçou de morte Adelaide (Lucinda Loureiro), e pode ter empurrado Flor (Benedita Pereira) do cruzeiro para a matar.