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Terra Forte

Terra Forte- «A Maria de Fátima veio de uma origem humilde. Ela é simples»

  • Ontem às 23:53
Terra Forte- «A Maria de Fátima veio de uma origem humilde. Ela é simples» - TVI
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Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) insiste com Sammy (José Fidalgo) que Maria de Fátima (Rita Pereira) veio de raízes humildes e sempre ambicionou conseguir ficar com alguém com bom nome de família como ele, sendo óbvio que ela quis engravidar rapidamente para o apanhar, não fazendo nenhum sentido que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) não sejam filhos dele. Sammy pensa tenso que, no entanto, Laert o avisou que Maria de Fátima era amante de Manuel (António Capelo).

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