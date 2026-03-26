Terra Forte- «A Maria de Fátima veio de uma origem humilde. Ela é simples»

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) insiste com Sammy (José Fidalgo) que Maria de Fátima (Rita Pereira) veio de raízes humildes e sempre ambicionou conseguir ficar com alguém com bom nome de família como ele, sendo óbvio que ela quis engravidar rapidamente para o apanhar, não fazendo nenhum sentido que Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) não sejam filhos dele. Sammy pensa tenso que, no entanto, Laert o avisou que Maria de Fátima era amante de Manuel (António Capelo).