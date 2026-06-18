Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) diz a Flor (Benedita Pereira) que não sabe nada sobre Débora (Elisa Volpatto), o que a deixa desconfiada. Débora aproxima-se para cumprimentá-las, fingindo surpresa ao descobrir que Flor e Rosinha são, respetivamente, a ex-mulher e a filha de António. Insinua andar à procura de um homem como ele e lança um olhar desafiador a Flor, que, incapaz de lidar com a situação, sai dali abruptamente.
Terra Forte: A primeira e tensa conversa de Débora e Flor
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