Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte: A primeira e tensa conversa de Débora e Flor

  • Há 44 min
Terra Forte: A primeira e tensa conversa de Débora e Flor - TVI
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) diz a Flor (Benedita Pereira) que não sabe nada sobre Débora (Elisa Volpatto), o que a deixa desconfiada. Débora aproxima-se para cumprimentá-las, fingindo surpresa ao descobrir que Flor e Rosinha são, respetivamente, a ex-mulher e a filha de António. Insinua andar à procura de um homem como ele e lança um olhar desafiador a Flor, que, incapaz de lidar com a situação, sai dali abruptamente.

Terra Forte

03:49

Terra Forte: Flor desaba a chorar e é Maria de Fátima quem a consola

Terra Forte
Hoje
01:01

Terra Forte: Começam as suspeitas sobre os sentimentos de Débora sobre António

Terra Forte
Hoje
03:48

Terra Forte: António está completamente rendido a Débora

Terra Forte
Hoje
03:34

Terra Forte: Carla está disposta a abdicar da relação com José pelo trabalho

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Há um novo e inesperado casal na sua novela. Veja as primeiras imagens

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Últimos episódios «Amor à Prova»: O último e doloroso adeus a Domingos

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre

Amor à Prova
seg, 8 jun
2

Últimos episódios «Amor à Prova»: Afonso está escondido e o seu desaparecimento foi forjado

Amor à Prova
Hoje
3

Vem aí em «Amor à Prova»: O grande frente-a-frente de Vera e Afonso

Amor à Prova
sáb, 16 mai
4

Inês Aires Pereira enfrenta 'drama' na maternidade: «Uma pessoa tem de ter muito cuidado»

Para Sempre
Ontem
5

Entre na festa de aniversario dos filhos da Ines Aires Pereira. Eis o detalhe que chamou à atenção

seg, 30 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «Amor à Prova»: Afonso está escondido e o seu desaparecimento foi forjado

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Consegue adivinhar quem é? É uma das mulheres mais faladas do momento

Hoje

Há 15 anos juntos: ex-moranguito declara-se ao marido com foto única

Hoje

«Que mulherão»: Atriz portuguesa arrasa além fronteiras

Festa é Festa
Ontem

Últimos episódios «Amor à Prova»: O último e doloroso adeus a Domingos

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Consegue adivinhar quem é? É uma das mulheres mais faladas do momento

Hoje

Há 15 anos juntos: ex-moranguito declara-se ao marido com foto única

Hoje

Aos 30 anos, famosa atriz confessa viver momento de incerteza: «Sinto que já vivi muito»

Hoje

Com um novo look surpreendente, Fernanda Serrano levanta a ponta do véu sobre nova novela da TVI

A Protegida
Ontem

Ana Guiomar mostra-se em companhia especial e declara-se: «É verdade, sabedoria e amor»

Amor à Prova
Ontem

Marisa Cruz prova que a idade é só um número e deixa reflexão forte: «A maturidade traz clareza»

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã