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Terra Forte: A reação de Sammy ao saber que Cobra pode ser amante de Maria de Fátima

  • Há 25 min
Terra Forte: A reação de Sammy ao saber que Cobra pode ser amante de Maria de Fátima - TVI
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz que só contou a Cobra (Ricardo Burgos) que iam mudar-se para casa de Álvaro (José Wallenstein). Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) fazem cara de caso, acabando por contar ao pai das suspeitas que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra poderem ser mais que simples conhecidos. Sammy, a recordar-se tenso de Cobra lhe dizer andar com uma mulher casada, sai disparado de casa.

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