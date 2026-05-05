Terra Forte: A reação de Sammy ao saber que Cobra pode ser amante de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz que só contou a Cobra (Ricardo Burgos) que iam mudar-se para casa de Álvaro (José Wallenstein). Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) fazem cara de caso, acabando por contar ao pai das suspeitas que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Cobra poderem ser mais que simples conhecidos. Sammy, a recordar-se tenso de Cobra lhe dizer andar com uma mulher casada, sai disparado de casa.