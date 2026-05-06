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Terra Forte

Terra Forte: A reação de Sammy ao ter a confirmação que Cobra é o amante de Maria de Fátima

  • Ontem às 23:54
Terra Forte: A reação de Sammy ao ter a confirmação que Cobra é o amante de Maria de Fátima - TVI
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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) abre por fim o telefone de Maria de Fátima (Rita Pereira), quebrando desiludido por a imagem do perfil do amante de Maria de Fátima ser igual à tatuagem que Cobra (Ricardo Burgos) tem nas costas. Sammy, a juntar todos os pontos do que sabe de Cobra, esboça ar furioso a recriminar-se a si próprio por não ter descoberto mais cedo que ele e Maria de Fátima o andaram a enganar todos aqueles anos. FLASHBACK INÉDITO: Sammy entra no gabinete quando Cobra está a vestir uma camisa, vendo a tatuagem dele. Cobra diz a Sammy que fez aquela tatuagem de uma cobra numa fase muito longínqua da sua vida em que precisava de se fazer respeitar. Sammy olha-o curioso. Cobra admite a Sammy que foi graças à misteriosa mulher casada com quem anda que conseguiu ser alguém na vida, sendo alguém que veio muito de baixo, tendo sido graças a ela que pôde estudar e ter agora uma vida desafogada. Sammy comenta perceber agora a ligação tão forte que ele tem com essa mulher, contrariamente à que sente que tem com Maria de Fátima.

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