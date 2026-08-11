Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) e Jennifer (Bárbara Meirelles) consolam Gui (Dinis Xavier), dizendo-lhe que Armando (Ricardo Carriço) partiu feliz por saber que deixaria todos protegidos e por lhe ter conseguido arranjar uma nova família. Jennifer pergunta então a Gui se gostaria que todos passassem a viver juntos. O menino anui de imediato, deixando Vivi e Jennifer felizes e aliviadas.
Terra Forte – A reação emocionante de Gui à morte de Armando: «Posso contar-vos um segredo?»
- TVI Novelas
- Há 29 min