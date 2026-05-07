Em «Terra Forte», Moreira diz a Delfina (Elsa Galvão) e Vivi (Sofia Nicholson) que aconteceu algo com Maria de Fátima (Rita Pereira) que pode significar que ela também só sabia que Manuel (António Capelo) estava vivo há poucos dias. Flor interrompe a conversa ao ouvi-los falar de Manuel, estacando em choque por eles lhe contarem que Manuel acabou de morrer agora e não há muitos anos como todos pensavam. Flor continua atónita com a novidade de Manuel ter estado vivo todos aqueles anos e escondido em França. Moreira, Vivi e Delfina acrescentam a Flor que tudo indica que ele foi vítima de homicídio por envenenamento.
Terra Forte: A reação inesperada de Flor à notícia que o pai morreu
- Ontem às 23:54