Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) entra no quarto a dizer a António (Catarré) que a única solução para o que se está a passar é fugirem. António recusa, questionando-a se ainda gosta de Sammy (José Fidalgo). Flor diz atrapalhada já não sentir nada por ele. Flor alerta que, no entanto, nunca dirá a Sammy que Rosinha (Francisca Salgado) é filha dele. Ambos comentam ser estranho que Sammy e Rosa Maria (Custódia Gallego) sejam tão amigos, e Dudu (Tomás Taborda) tratar a mãe dela por avó. António (João Catarré) diz a Flor que tem de procurar pistas da família na internet, Flor concorda.
Terra Forte: Afinal, o que Flor sentiu quando viu e abraçou Sammy?
- Ontem às 23:59