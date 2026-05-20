Terra Forte: Alexandre quer acabar com a vida de António de uma vez por todas

Em «Terra Forte», Alexandre está furioso por António (João Catarré) estar vivo, achando que foi Débora quem o ajudou, dizendo que o melhor é viajarem já para a Bahia amanhã para acabarem com aquele problema. Rambo tenta que o chefe resolva aquilo sem sangue, dizendo que poderiam deixar António voltar para a família. Alexandre recusa, dizendo não querer que Maria de Fátima (Rita Pereira) fique com esperanças de voltar para Sammy (José Fidalgo), além de António dever saber tudo sobre as operações deles, tendo mesmo de ser eliminado.