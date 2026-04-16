Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte- Álvaro fica arrasado ao ter a confirmação que Dani e Dudu não são seus netos

  • Há 1h e 46min
Terra Forte- Álvaro fica arrasado ao ter a confirmação que Dani e Dudu não são seus netos - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Rufino (Vitor Norte) ser óbvio que há a possibilidade de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem filhos de Manuel (António Capelo) se Maria de Fátima (Rita Pereira) andava com ele na altura, dizendo querer poupar Sammy e os netos àquele sofrimento, indo ocultar a verdade a eles. Rufino somente diz a Álvaro para arranjar maneira de deturpar esse teste de ADN que Dudu fez com Sammy, confirmando ser verdade. Álvaro fica arrasado.

Terra Forte

00:41

Terra Forte: Delfina desmaia ao ver Vivi viva

Terra Forte
Ontem
02:19

Terra Forte- Susette denuncia Leumi: «Vou ligar à patroa a contar»

Terra Forte
Ontem
02:13

Terra Forte: Dani deixa Carla em carne viva 

Terra Forte
Ontem
11:31

Terra Forte: Maria de Fátima queria matar Rosa Maria

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro assume culpa e passado vem à tona

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Ontem
1

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr
2

Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Ontem
3

Francisco Adam, o eterno Dino de «Morangos com Açúcar», partiu há 19 anos. Recorde o ator

16 abr 2025
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre detalhe muito importante sobre a adoção de Nico

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice visitam o orfanato à procura de informações sobre a mãe biológica de Nico

Amor à Prova
ter, 7 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre detalhe muito importante sobre a adoção de Nico

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

Terra Forte
Ontem

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Amor à Prova
Ontem

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Ontem

Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca

qua, 15 abr

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz vai voltar a trabalhar e nem imagina onde

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Filipe Delgado faz transformação radical a atriz muito acarinhada: “Após muita indecisão”

Ontem

Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Ontem

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe homenagem inesquecível e faz discurso marcante: «O nosso rei»

Ontem

Maria Botelho Moniz mostra momento inesquecível e adorável com o filho: “Aproveitar cada minuto”

Ontem

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Ontem

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã