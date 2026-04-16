Terra Forte- Álvaro fica arrasado ao ter a confirmação que Dani e Dudu não são seus netos

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Rufino (Vitor Norte) ser óbvio que há a possibilidade de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem filhos de Manuel (António Capelo) se Maria de Fátima (Rita Pereira) andava com ele na altura, dizendo querer poupar Sammy e os netos àquele sofrimento, indo ocultar a verdade a eles. Rufino somente diz a Álvaro para arranjar maneira de deturpar esse teste de ADN que Dudu fez com Sammy, confirmando ser verdade. Álvaro fica arrasado.