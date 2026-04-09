Terra Forte: Álvaro pressiona Armando 

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) explica a Armando (Ricardo Carriço) estar furioso com a ideia de os filhos de Maria de Fátima poderem ser de Manuel, dizendo que ele obcecado com a ideia de ter herdeiros, precisando mesmo de descobrir a verdade, sendo por isso que o está a pressionar tanto a ir falar com Vivi. Álvaro insiste com Armando não se surpreender que Manuel (António Capelo) tenha feito filhos a Maria de Fátima e usado Sammy para dar cobertura a tudo, dizendo que aquela seria mais uma vingança que ele faria contra a sua família, achando que Manuel não revelou aquela história por ter, entretanto morrido inesperadamente.