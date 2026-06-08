Terra Forte: António assume que quer ficar com Débora?

Em «Terra Forte», António (João Catarré) admite a Débora (Elisa Volpatto) duvidar que Flor (Benedita Pereira) o ame assim tanto, achando que ele foi somente parte de uma etapa da sua vida. Débora discorda a asseverar que Flor também o ama, fazendo o paralelismo de ele também gostar tanto de Flor como dela. António, acabando por concordar, insinua sugestivo a Débora querer ficar com alguém que somente o ame a ele, com Débora a assentir que ele é tudo para si na sua vida. Beijam-se apaixonados.