Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte- António avisa Flor: «Estás a meter-te em trabalhos por causa dela»

  • Ontem às 23:53
Terra Forte- António avisa Flor: «Estás a meter-te em trabalhos por causa dela» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a António (João Catarré) querer ir falar com Maria de Fátima (Rita Pereira) para ela readmitir Vivi (Sofia Nicholson). António diz-lhe para primeiro pensarem na mudança de casa antes de se meter mais nessa guerra. Rosinha (Francisca Salgado) alerta que eles vão precisar de dinheiro para viverem na mansão, deixando Flor apreensiva por António dizer ser essa outra coisa que ela tem de discutir com a irmã.

Terra Forte

03:03

Terra Forte: Maria de Fátima pede desculpa a Caio 

Terra Forte
Ontem
02:12

Terra Forte: Maria de Fátima fala com Sammy, pela primeira vez, sobre a morte da mãe

Terra Forte
Ontem
01:26

Terra Forte: Vini faz revelação inesperada a Vivi sobre Armando

Terra Forte
Ontem
04:07

Terra Forte: «Fazemos o teste ao Dudu e tornamos público o teu caso com a Flor»

Terra Forte
Ontem

Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Às escondidas, Sammy faz teste de ADN para saber de Dani e Dudu são seus filhos?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

seg, 23 mar
1

Vem aí em «Terra Forte»: Cena quente entre Maria de Fátima e Cobra termina com revelação chocante

Terra Forte
ter, 24 mar
2

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
28 out 2025
3

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

28 mai 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: O emocionante reencontro de Nico e Cris

Amor à Prova
ter, 24 mar
5

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André troca Melanie por Ana?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Às escondidas, Sammy faz teste de ADN para saber de Dani e Dudu são seus filhos?

Terra Forte
Ontem

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
Ontem

Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai»

ter, 24 mar

Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

ter, 24 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Terra Forte
ter, 24 mar
FORA DO ECRÃ

Zé Condessa está a deixar Portugal em lágrimas com promessa antiga que envolve os pais: «Ficará na memória»

Amor à Prova
Ontem

David Carreira faz revelação surpreendente e inesperada: «Poucos sabem...»

Ontem

Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Terra Forte
Ontem

Sofia Ribeiro pronuncia-se sobre o drama do momento no Secret Story: «Já fui uma Eva»

Ontem

O regresso emocionante de Kelly Bailey ao lugar onde foi muito feliz: «Acordar aqui»

A Fazenda
Ontem

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã