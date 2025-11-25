Terra Forte- António confronta Flor e Sammy: «Estavam a ter uma discussão amorosa?»

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) olha chocado para Flor (Benedita Pereira) a dizer que não lhe sai da cabeça a hipótese de ele e Maria de Fátima (Rita Pereira) já estarem combinados para que ele a seduzisse para depois no fim ficarem juntos. Sammy diz que nesse caso ela está a pôr em causa tudo o que viveram. António (José Fidalgo) surge a questionar Flor e Sammy se estão a ter uma discussão amorosa. Ambos o olham comprometidos.