Terra Forte: António conta a Flor toda a verdade sobre o tempo que esteve escondido

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) exige saber há quanto tempo António (João Catarré) conhece Débora (Elisa Volpatto). Surpreendida, ouve-o revelar que foi ela quem lhe salvou a vida quando foi baleado no barco, há três anos.

António conta a Flor que Débora estava no barco quando foi atacado pelos homens de Alexandre (Roberto Bomtempo) e que foi ela quem impediu a sua execução. Flor conclui que Débora se apaixonou por ele desde o primeiro momento, deixando António desconfortável.

António explica que Débora o escondeu numa propriedade na Bahia para o proteger de Alexandre, mas garante que só se envolveram recentemente, quando acreditava não ter qualquer hipótese de regressar a casa. Flor quer saber quem tomou a iniciativa.