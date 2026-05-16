Terra Forte: António é baleado e morre?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima está tensa com a sua fuga. António surge dizendo ao capitão que só está ali para apanhar Maria de Fátima e ela aflita liga para Rambo. Capitão aponta uma arma a António, que lha consegue tirar e ficam a lutar. Ouve-se uma arma a disparar. Flor estaca gelada ao ouvir o tiro que foi disparado. Sammy impede Flor de entrar no mar atrás de António. António está baleado a sangrar a um canto, aparentemente, morto. Maria de Fátima sai do esconderijo onde estava, com ar muito aliviado. Desata a rir-se, satisfeita, a pensar que já ninguém a vai conseguir impedir de fugir.