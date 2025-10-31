Terra Forte: António e Flor juntam as peças e tudo incrimina Maria de Fátima

Em «Terra Forte», António (João Catarré) admite a Flor (Benedita Pereira) que o discurso de Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe soou a falso. Flor esboça ar muto desconfiado com a história dos seus pais terem adotado Maria de Fátima mal ela desapareceu, além de Maria de Fátima ter sido a última pessoa que esteve com ela quando caiu do navio. Flor diz a António preferir por enquanto continuar a fingir que não se lembra do seu passado para fazer a sua família falar. Flor diz ao marido que já decidiu que não vai querer nada deles, mas António insiste que ela devia pensar em fazer justiça, além de Maria de Fátima aparentar ser quem manda em tudo e foi a principal beneficiada com o seu desaparecimento. Flor suspira angustiada.