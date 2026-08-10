Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a José (Paulo Calatré) que já não se importa que Flor (Benedita Pereira) não acredite que o romance com Débora (Elisa Volpatto) seja recente. Ainda assim, fica a pensar no que Flor lhe disse: Débora podia saber que ela e Sammy (José Fidalgo) já eram casados e ter contado com a rejeição de Flor. José aconselha o irmão a não censurar Débora por isso, lembrando-lhe que ela sempre respeitou a sua vontade e aceitou ser a segunda escolha. António fica pensativo.
Terra Forte: António mostra dúvidas sobre intenções de Débora
- TVI Novelas
- Ontem às 23:52