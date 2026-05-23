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Terra Forte

Terra Forte: Ao fim de tantos anos, Flor e Rosinha descobrem o segredo que António sempre escondeu

  • Há 3h e 16min
Terra Forte: Ao fim de tantos anos, Flor e Rosinha descobrem o segredo que António sempre escondeu - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) e Rosinha (Francisca Salgado) estão atónitas por José (Paulo Calatré) lhes contar o grande segredo de António (João Catarré), que foi casado antes de Flor aparecer na sua vida, e perdeu a mulher e filha num acidente. Flor esboça ar magoado por António lhe ter escondido isso, mas José assevera-lhe que António a amava e ficou somente com medo de a perder se lhe contasse a verdade. Carla prepara-se para sair, trocando observações secas com José. Flor e Rosinha concordam que eles estão cada vez mais afastados um do outro.

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