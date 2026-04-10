Terra Forte: Armando convence Álvaro a chantagear Maria de Fátima e não contar nada a Sammy

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Álvaro (José Wallenstein) achar que ele não devia contar a verdade a Sammy, devendo isso sim aproveitar isso para fazer Maria de Fátima (Rita Pereira) devolver-lhe uma boa parte de tudo o que Manuel lhe roubou, usando a arma de Maria de Fátima querer manter a sua boa reputação pública, além de também ser melhor para Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) nunca saberem a verdade.