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Terra Forte

Terra Forte: Armando convence Álvaro a chantagear Maria de Fátima e não contar nada a Sammy

  • Há 3h e 6min
Terra Forte: Armando convence Álvaro a chantagear Maria de Fátima e não contar nada a Sammy - TVI
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Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Álvaro (José Wallenstein) achar que ele não devia contar a verdade a Sammy, devendo isso sim aproveitar isso para fazer Maria de Fátima (Rita Pereira) devolver-lhe uma boa parte de tudo o que Manuel lhe roubou, usando a arma de Maria de Fátima querer manter a sua boa reputação pública, além de também ser melhor para Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) nunca saberem a verdade.

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