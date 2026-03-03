Terra Forte

Terra Forte: Armando e Álvaro ficam em choque ao perceber que Marcus pode ter feito mal a Vivi

  • Há 1h e 33min
Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) fica em choque por Álvaro (José Wallenstein) aventar agora que pode ter sido Marcus (Vitor Hugo) quem fez Vivi (Sofia Nicholson) desaparecer, o que é ainda mais confirmado por Armando contar que Marcus o acusou de ter um caso com ela, o que significa que ele sabia que ela estava em sua casa. Armando pede a Álvaro que fale com Glória (Maria João Pinho) para conseguirem apanhar Marcus.

02:17

Terra Forte: Sammy descobre que Maria de Fátima pode ser culpada da morte da mãe

Terra Forte
Ontem
02:45

Terra Forte- Glória ameaça Marcus: «É isso ou chamo a polícia»

Terra Forte
Ontem
01:37

Terra Forte- Glória encosta Marcus à parede: «O que fizeste à Vivi? Confessa!»

Terra Forte
Ontem
00:39

Terra Forte- Bomba sobre a mãe de Maria de Fátima: «Ela não morreu nesse acidente»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Terra Forte
Ontem
