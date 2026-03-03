Terra Forte: Armando e Álvaro ficam em choque ao perceber que Marcus pode ter feito mal a Vivi

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) fica em choque por Álvaro (José Wallenstein) aventar agora que pode ter sido Marcus (Vitor Hugo) quem fez Vivi (Sofia Nicholson) desaparecer, o que é ainda mais confirmado por Armando contar que Marcus o acusou de ter um caso com ela, o que significa que ele sabia que ela estava em sua casa. Armando pede a Álvaro que fale com Glória (Maria João Pinho) para conseguirem apanhar Marcus.
- Há 1h e 33min