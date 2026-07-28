Em «Terra Forte», Armando (José Wallenstein) pede desesperado a Luzilei que ligue para a polícia para reportar o desaparecimento de Luna. Sente nova tontura, mas sai na mesma para ir para o hospital, com Álvaro (José Wallenstein) a ir atrás dele. Álvaro tenta acalmar Armando, que continua aflito com o desaparecimento de Luna, dizendo estar convicto de que alguém fez aquilo para lhe pedir dinheiro pelo resgate dela. Armando volta a sentir-se mal e cai desamparado ao chão. Álvaro diz a Luzilei para chamar uma ambulância, achando que Armando acabou de ter um enfarte.
Terra Forte: Armando sente-se mal e fica estendido no chão
- Há 1h e 14min