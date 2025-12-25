Em «Terra Forte», António (João Catarré) esboça ar tenso por Rosa Maria (Custódia Gallego) lhe dizer que ele quase fez o casamento de Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) acabar, alertando-o que só se prejudica a si próprio com aquilo por correr o risco de Sammy ficar livre para tentar reconquistar Flor (Benedita Pereira). Ambos sorriem aliviados por médico lhes dizer que está tudo bem com Flor, que vai recuperar sem sequelas.
Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor
- Há 3h e 59min