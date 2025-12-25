Terra Forte

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

  • Há 3h e 59min
Em «Terra Forte», António (João Catarré) esboça ar tenso por Rosa Maria (Custódia Gallego) lhe dizer que ele quase fez o casamento de Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) acabar, alertando-o que só se prejudica a si próprio com aquilo por correr o risco de Sammy ficar livre para tentar reconquistar Flor (Benedita Pereira). Ambos sorriem aliviados por médico lhes dizer que está tudo bem com Flor, que vai recuperar sem sequelas.

