Terra Forte: Babi apresenta aliado inesperado e deixa Vivi em choque

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) regressa à sala com uma proposta inesperada para Vivi (Sofia Nicholson), garantindo que a pessoa que está prestes a apresentar poderá ajudá-la a resolver um problema importante. Quando Caio (Bruno Cabrerizo) entra, Vivi não consegue esconder o choque. A reação é partilhada por Glória (Maria João Pinho), já que ambas conhecem a ligação de Caio a Maria de Fátima (Rita Pereira). Apesar das reservas, Babi insiste que ele pode tornar-se um aliado valioso na luta contra Laura, explicando que o conheceu por acaso na praia.