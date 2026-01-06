Terra Forte

Terra Forte: Caio deixa Maria de Fátima rendida

  • Há 3h e 39min
Terra Forte: Caio deixa Maria de Fátima rendida - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) queixa-se a Marilene dos maus candidatos para substituir Moreira (Marco Paiva), mas Marilene assegura que ainda há alguém promissor e encaminha-o ao gabinete. Cobra (Ricardo Burgos) diz a Caio (Bruno Cabrerizo) que não será difícil atrair Maria de Fátima, mas o desafio é convencê-la de que ele é o assistente ideal. Caio surpreende Maria de Fátima com a confiança e beleza, despertando o interesse dela.

