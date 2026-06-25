Terra Forte: Caio justifica silêncio sobre Maria de Fátima e deixa Dani desconfiada

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) assevera a Dani (Cami Ribau) que quando a conheceu não fazia ideia de que ela estava envolvida na Açoreana, e escondeu o seu caso com Maria de Fátima (Rita Pereira) por saber que ela nunca iria querer ter nada com ele se soubesse, salientando que Flor o aceitou contratar na mesma, mesmo sabendo disso. Caio ainda salienta que teve de fugir por Maria de Fátima ter tentado matá lo. Dani olha-o desconfiada.