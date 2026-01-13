Terra Forte: Caio surpreende Maria de Fátima com ideia que pode arruinar Flor

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que mesmo Flor (benedita Pereira) não tendo nenhuma interferência no desaparecimento de Manuel, se ela a denunciar por isso pode impedir por anos que ela tenha acesso ao dinheiro da família, podendo aproveitar esse tempo para desviar todo o dinheiro para outro lado. Maria de Fátima fica recetiva, dizendo a Caio que ele se está a revelar uma ótima surpresa. Caio olha-a sedutor, mas Maria de Fátima sai para não ceder à tentação.